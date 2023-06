Bloom Energy, der einzige grosse H2-wert, der bereits Break-Even ist, hat vor einiger Zeit begonnen den europäischen Markt ins Visier zu nehmen. Mit einem grossen Namen - Ferrari - startete man in Italien und versucht seitdem Referenzstandorte europaweit für "seine" Hochtemperaturelektrolyseure zu etablieren. Aktuell kann Bloom den Verkauf von 2,5 Megawatt (MW) Festoxid-Brennstoffzellen an Perenco zur Installation an einem Standort in England melden. Perenco ist ein führendes unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das in seinen Betrieben in 14 Partnerländern täglich 500.000 BOE Öl und Gas produziert. ...

