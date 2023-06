Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4404/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/80 wird - am Feiertag, an dem gehandelt wir - ein transportables Sommer-Setup getestet, der Klang ist daher etwas anders. Main Event ist Kapsch TrafficCom, die heute stark steigt, Börse Online hat eine Spekulation bzgl. Zeitpunkt und Höhe der Schadenersatzzahlung gebracht. News gibt es zu Andritz, SBO, VIG, A1 Telekom Austria und Flughafen Wien. Im Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace sind Qiagen, Siemens Healthineers, Merck ausgeschieden und nur noch 14 Titel im Rennen. ...

