DJ MARKT USA/Kaum verändert erwartet - Fed bleibt Hauptthema

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert werden die Aktienindizes an der Wall Street am Donnerstag zum Start erwartet. Im Blick steht weiter die Sitzung der US-Notenbank kommende Woche. Am Vortag hatte eine Zinserhöhung der Bank of Canada die Anleger daran erinnert, dass die Fed möglicherweise ebenfalls überraschen könnte. Die am Markt erwartete Wahrscheinlichkeit einer Zinspause sank am Mittwoch von 77 auf zwischenzeitlich 64 Prozent, aktuell liegt sie bei knapp 70 Prozent. Die Unsicherheit wird auch dadurch forciert, dass am Dienstag Inflationsdaten anstehen, die die Entscheidung noch beeinflussen können.

"Die überraschende Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte durch die Bank of Canada (BoC) hat gestern die Finanzmärkte erschüttert", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei der Swissquote Bank: "Die Entscheidung der BoC, ihre Zinserhöhungen nach einer Pause von zwei Sitzungen wieder aufzunehmen, und die überraschende Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia um 25 Basispunkte am Vortag haben die Falken unter den Zentralbanken weltweit beflügelt und auch die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve gestärkt."

Neue Erkenntnisse zur Fed-Entscheidung kommen am Donnerstag lediglich von den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die noch vor Handelsstart publiziert werden. Hier rechnen Ökonomen mit einer Zahl von 235.000.

Bei den Einzelwerten stürzen Gamestop um knapp 18 Prozent ab, nachdem der angeschlagene Videospiele-Händler neben der Vorlage von Geschäftszahlen die Entlassung seines CEO Matt Furlong bekanntgegeben hatte. Seine Aufgaben werden vorerst von Board-Mitglied Ryan Cohen übernommen, einem aktivistischen Investor und Mitbegründer des Tierbedarf-Onlinehändlers Chewy.

Dagegen springen Semtech um 24,5 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hat überraschend auf bereinigter Basis einen Gewinn für sein erstes Geschäftsquartal ausgewiesen.

Mit Smartsheet geht es um 18,4 Prozent abwärts. Anleger stören sich an den "Billings" in einem ansonsten starken ersten Geschäftsquartal. Zudem enttäuscht die Unternehmensprognose des freien Cashflow.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2023 05:52 ET (09:52 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.