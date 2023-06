Das in Luxemburg ansässige Unternehmen Livista Energy Europe plant eine Lithium-Raffinerie in Deutschland. Diese soll 2026 in Betrieb gehen und bis zu 40.000 Tonnen Lithiumprodukte in Batteriequalität pro Jahr produzieren - genug für die Akkus von rund 850.000 Elektrofahrzeugen. Es sei laut Livista die erste chemische Raffinerie für Batterielithium in Europa. Langfristig soll die Produktionskapazität ...

