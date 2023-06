Traumhaus hat die finalen Zahlen für das schwierige Jahr 2022 veröffentlicht. Positiv überrascht hat der Jahresüberschuss. Unterm Strich konnte die Traumhaus ein Konzernergebnis in Höhe von EUR 1,0 Mio. (eAR 0,1 Mio.) erzielen. Dies ist ein außerordentlich gutes Ergebnis im Vergleich zu Wettbewerbern, die das Jahr mit Verlusten oder gar einer Insolvenz beendet haben. Traumhaus prognostiziert für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR 105 bis 125 Mio. und ein EBITDA zwischen EUR 4,5 bis 7,0 Mio., was für eine deutliche Erholung spricht. AlsterResearchs Analysten glauben, dass das Jahr 2023 weiter herausfordernd bleibt. Dennoch sehen sie für langfristig orientierte Investoren nach wie vor Einstiegspreise. AlsterResearch hat die finalen Zahlen und den Ausblick in das Modell übernommen und bestätigt das Kursziel von EUR 12.70. Das Rating bleibt KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/research/Traumhaus%20AG





