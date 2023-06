© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx | zz/NPX/STAR MAX/IPx



Künstliche Intelligenz (KI) hat einen regelrechten Börsenboom ausgelöst. Doch Warren Buffett gilt nicht als Investor in gehypte Tech-Aktien. Dennoch ist der Starinvestor in mehreren KI-Werten investiert. Ein Überblick!

"Investieren Sie niemals in ein Unternehmen, das Sie nicht verstehen", ist wohl eines der bekanntesten Zitate von Warren Buffett. Tatsächlich gilt der Altmeister als eher konservativer Investor mit einer gewissen Abneigung gegenüber Technologieaktien. Dennoch finden sich in seinem Portfolio einige Aktien zum Thema Künstliche Intelligenz (KI), wie The Motley Fool kürzlich herausfand.

Eines der weniger bekannten KI-Unternehmen in Buffetts Portfolio ist Snowflake. Die cloudbasierte Online-Plattform des Technologiekonzerns wurde nach eigenen Angaben "von Grund auf neu entwickelt, um maschinelles Lernen und KI-gesteuerte Data-Science-Anwendungen zu unterstützen". Mit einem Anteil von nur 0,3 Prozent am Portfolio von Berkshire Hathaway ist die Snowflake-Position allerdings "nur" rund 907 Millionen US-Dollar wert.

Amazon ist eine weitere KI-Wette von Berkshire Hathaway. Der Versandriese sorgte kürzlich mit dem Start von Bedrock, einem direkten Konkurrenten von ChatGPT, für Aufsehen. Derzeit macht Amazon aber nur 0,4 Prozent von Buffetts Portfolio aus - obwohl es immer noch eine Investition im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar ist.

Die größte KI-Wette von Warren Buffett ist auch die größte Position von Berkshire Hathaway überhaupt: Apple. Obwohl Buffett Apple nicht als Technologie-, sondern als Konsumgüterunternehmen sieht, kann der Konzern durchaus als KI-Unternehmen betrachtet werden.

So erklärte CEO Tim Cook kürzlich, dass KI letztlich "jedes Produkt und jede Dienstleistung, die wir anbieten, beeinflussen wird". Das iPhone und die Apple Watch verfügen bereits über eine KI-gestützte Funktion zur Erkennung von Unfällen. Auch der Sprachassistent Siri nutzt KI.

Mit Berkshire Hathaway und der Tochtergesellschaft New England Asset Management, welche ebenfalls über ein großes Aktienportfolio verfügt, besitzt Buffett insgesamt fast 916 Millionen Apple-Aktien.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion