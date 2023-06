HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die internationale Expansion der Optikerkette setzte sich mit Zukäufen in den USA fort, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit trete Fielmann in den US-Markt ein. Insgesamt gesehen, sei die Ankündigung der Zukäufe aber keine Überraschung./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005772206

