Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Staatsanleihen in den USA und Deutschland scheinen eine Richtung zu suchen, so Tariq Chaudhry, Ökonome bei der Hamburg Commercial Bank.Nachdem Präsident Joe Biden den Kompromiss, der vom US-Repräsentantenhaus und Senat erwartungsgemäß mit komfortabler Mehrheit durchgewunken worden sei, unterschrieben habe, hätten die Anleger aufgeatmet. Eine konkreter Rückgang der Renditen von Meldungen aus China ausgelöst, wonach der Disput zwischen den USA und China kaum verringere und die chinesische Wirtschaft sich holpriger als erwartet entwickele. Auch wenn die konjunkturelle Entwicklung in den USA sich gemessen an den ISM-Indices weiter abschwäche, sende insbesondere der Arbeitsmarktbericht durchaus positive Signale, was die Anleger vorerst wieder optimistischer stimme und damit die Rendite ansteigen lasse. Die zehnjährigen T-Notes würden aktuell bei 3,81% rentieren und die Bunds bei 2,48%. ...

