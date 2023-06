Der Offshore-Windparkbetreiber Ørsted kann mit seinem Capital Markets Day in London überzeugen. Zur Stunde legt das Papier um gut sechs Prozent zu. Bereits einen Tag zuvor, am Mittwoch, haben die Dänen einen vielversprechenden Ausblick auf die laufende Dekade gegeben. Zuletzt gab es ohnehin viele spannende News.Das Unternehmen bestätigte sein vollständig eigenfinanziertes Ziel von etwa 50 Gigawatt installierter erneuerbarer Kapazität bis zum Jahr 2030. Dafür will Ørsted etwa 475 Milliarden Dänische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...