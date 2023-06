TotalEnergies hat mit der Stadt Berlin eine Vereinbarung unterzeichnet, in den nächsten drei Jahren bis zu 500 öffentliche AC-Ladepunkte à 11 kW zu installieren. Der Konzern wird diese Ladesäulen auch betreiben - und zwar laut dem Deal mit der Stadt bis 2030. Das hat Total jetzt bei der Einweihung der ersten Ladesäule im Rahmen des "Berliner Modells" angekündigt. Diese steht in Berlin-Schöneberg in ...

