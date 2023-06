Die besten Meme-Coin-Projekte des Sommers: Pepe (PEPE), DigiToads (TOADS) und Shiba Inu (SHIB)

DigiToads (TOADS)

Meme-Coins haben einen goldenen Touch, der die Stimmung der Anleger hebt. Wenn auch nicht wegen ihrer rasanten Kursanstiege, so sind es doch die zugrundeliegenden Meme, die im Internet eine große Anhängerschaft haben. Für diejenigen, die den Kryptomarkt und die aufregenden Akteure, die versuchen, die traditionellen Schwergewichte zu entthronen oder einfach nur im Auge behalten möchten, sind in diesem Sommer die Coins Pepe (PEPE),und Shiba Inu (SHIB) eine gute Wahl.TOADS läuft auf einer Plattform, die den Nutzen als Schlüssel zu Wachstum und Nachhaltigkeit ansieht. Die Token-Belohnungsfunktion und das Spiel-zum-Verdienen wurden geschaffen, um eine engagierte Gemeinschaft so lange wie möglich zu halten.Während die Nützlichkeitsfunktion im Mittelpunkt steht, hält DigiToads auch an seinen Wurzeln fest, nämlich an einem Meme, das das Interesse vieler geweckt hat. Diejenigen, die von diesem Meme fasziniert sind, können einen bedeutenden Anteil an TOAD-NFTs haben, die ihre Motivation aus der wachsenden Bedeutung des NFT-Marktes beziehen.Die NFTs sind für weitere TOADS stapelbar, und ihre Bewegung innerhalb des Ökosystems trägt dazu bei, einen Pool von Einsatzprämien zu schaffen, der ebenfalls entscheidend ist, um mehr Investoren anzuziehen. DigiToads erhebt eine 2 %ige Steuer auf alle Transaktionen, die in einen Preispool fließen.Token-Burn-Funktionen, die in der Krypto-Domäne zum Mainstream geworden sind, stehen auch im Mittelpunkt des DigiToads-Ökosystems. Frühe Teilnehmer am DigiToads-Vorverkauf, der sich bisher auf etwa 4,65 Millionen Dollar beläuft, werden den Wert ihres Tokens in den nächsten Jahren steigen sehen. Außerdem erhalten sie weitere Belohnungen, wenn sie in den von DigiToads kontrollierten sozialen Foren aktiv bleiben.Moderne Tokenomics haben sich auf den Nutzen als Schlüsselaspekt für die Nachhaltigkeit einer Münze konzentriert. Während das Sprichwort für die meisten Krypto-Projekte gilt, hat PEPE sich geweigert, dieser Richtung zu folgen. Der Token hat beschlossen, auf seine wachsende Gemeinschaft zu vertrauen, um ihn so lange wie möglich im Kryptoraum voranzutreiben.Der fehlende Nutzen von PEPE bedeutet, dass Hype und Spekulationen im Mittelpunkt seines kontinuierlichen Wachstums stehen, das bisher beeindruckend war. Seine Motivation ist ein Meme-Charakter, der ein Frosch ist, der immer mehr Fans anzieht. PEPE existiert zwar erst seit kurzem als Meme-Münze, ist aber schon seit mehr als zwei Jahrzehnten im Internet präsent und hat in dieser Zeit die Aufmerksamkeit vieler möglicher Investoren auf sich gezogen, da er sich kontinuierlich auf eine stabile Basis stellt, die für seine Zukunft entscheidend ist.Shiba Inu (SHIB) und Dogecoin (DOGE) waren Motivatoren für sein episches Wachstum, das kürzlich einen Sprung von 3 auf etwa 100 Punkte in den Google-Trendcharts verzeichnete. Der Coin ist nicht Teil eines gewöhnlichen Projekts mit einer definitiven Roadmap, sondern strebt eine Notierung an den Top-Börsen an, um weiterhin zu beweisen, dass er mit den Schwergewichten auf dem Meme-Coin-Markt konkurrieren kann.Der SHIB-Token ist dank des Memes, das ihn im Jahr 2020 ins Rampenlicht brachte, der Favorit von Hundebesitzern. Seitdem hat er sich neben Dogecoin (DOGE) an die Spitze der Meme-Coin-Charts gesetzt. Sein historischer Aufstieg inspirierte die Schaffung weiterer Meme-Coins, die seitdem die Autorität von Meme-Coins als Anlegerparadies geprägt haben.Die langjährige Position von Shiba Inu im Kryptobereich hat die Zweifel der Anleger an der Rentabilität von Investitionen in Meme-Coins ausgeräumt. Im Jahr 2022 verzeichnete Shiba Inu (SHIB) beeindruckende 150 Millionen Prozent, was ihn neben Dogecoin (DOGE) zu einem engen Konkurrenten machte.Während Covid überwachte der Mitbegründer von Shiba Inu eine großzügige Spende in Indien, die dazu beitrug, die Münze ins Rampenlicht zu bringen. Elon Musk ist vielleicht der größte Schub, den die Münze bisher erhalten hat, dank seiner massiven Befürwortung in sozialen Räumen. Die Gründer von Shiba Inu untersuchen derzeit die Möglichkeit, die Münze nutzenorientiert zu gestalten, um sie weniger von reinen Spekulationen abhängig zu machen. Diese nutzenzentrierten Ansätze machen ihn widerstandsfähiger gegen den Druck des Marktes.Der neue Trend im Bereich der Kryptowährungen scheint der Utility-Bereich zu sein. Viele Projekte beginnen, sich in diese Richtung zu bewegen. TOADS sticht heraus, weil es den Nutzen von Anfang an in den Mittelpunkt gestellt hat. In der Tat ist DigiToads ein Projekt, das man in Betracht ziehen sollte, wenn man als Investor das Beste von beidem haben möchte, nämlich Nutzen und Hype.