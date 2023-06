Berger Montague (Canada) P.C. gibt bekannt, dass es von seinen Kunden mit der Untersuchung von Standard Lithium Ltd. ("Standard Lithium") (TSX: "SLI" und FRA: "S5L") bezüglich dessen Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 beauftragt wurde.

Standard Lithium erklärte, dass es sich auf die Kommerzialisierung seines "unternehmenseigenen" direkten Lithiumgewinnungsverfahrens konzentriere, das nach Angaben des Unternehmens die erstaunliche Ausbeute von ca. 90 Prozent des aus Sole gewonnenen Lithiums erzielen könne.

Am 18. November 2021 veröffentlichte der Blue Orca Hedgefonds einen Bericht, dem zufolge Standard Lithium unter anderem weit davon entfernt sei, den Konzeptnachweis für 90 Prozent zu erbringen.

Am 3. Februar 2022 bestätigte der Hindenburg Hedgefonds erneut den Bericht von Blue Orca, dass Standard Lithium den Konzeptnachweis in der Tat nicht erbracht habe.

Am 9. November 2022 veröffentlichte Standard Lithium seinen Quartalsbericht zum 30. September 2022, in dem die Aussagen vom 18. November 2021 und 9. November 2022 möglicherweise anerkannt wurden.

Sollten Sie im Zeitraum vom 28. Oktober 2020 bis 3. Februar 2022 Wertpapiere von Standard Lithium an der Börse von Toronto oder Frankfurt erworben haben, dann sind Sie möglicherweise berechtigt, 10 Prozent Ihrer Investition zurückzuerhalten.

Berger Montague (Canada) ist in Toronto (Kanada) ansässig und mit Berger Montague, P.C. verbunden, das Niederlassungen in Philadelphia, Minneapolis, San Diego, San Francisco, Chicago und Washington, D.C. hat. Weitere Informationen über Berger Montague (Canada) erhalten Sie unter www.bergermontague.ca

Andrew J. Morganti, JD, LL.M. besitzt eine Lizenz in der kanadischen Provinz Ontario und betreut Kunden in ganz Kanada und der Europäischen Union. Derzeit vertritt er Investoren, die Aktien an den kanadischen Börsen, London AIM und an europäischen Börsen gekauft haben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230607005902/de/

Contacts:

James Maro

jmaro@bm.net



Andrew Morganti

(647) 598-8772

info@bergermontague.ca