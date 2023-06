In Australien wird ein Atlas mit Standorten entwickelt, der zu Zweitverwertung von Minenabfällen dienen soll. Einst weniger interessante Nebenprodukte könnten längst ausgebeuteten Minen nun zu einem zweiten Leben verhelfen. Geoscience Australia, das Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) und die University of Queensland haben einen "Atlas der australischen Minenabfälle" entwickelt.

