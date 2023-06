Strasbourg (ots) -Kein Festivalsommer ohne ARTE! Auch in diesem Jahr ist ARTE Concert wieder auf diversen Festivals unterwegs und versorgt das Online-Publikum mit Livestreams von einigen der angesagtesten Open-Air-Bühnen Europas - ob Rock, Pop, Elektro, Jazz, Metal, Oper oder Klassik! Den Auftakt macht der Sender am 9. und 10. Juni mit Liveübertragungen vom diesjährigen "Elbjazz" in Hamburg. Im Juni erwarten die ZuschauerInnen darüber hinaus Streams vom "Hellfest" im französischen Clisson, dem "Hurricane" im niedersächsischen Scheeßel und dem Hip Hop-Festival "splash!" aus Ferropolis.Elbjazz | 9. und 10. Juni 2023Am 9. und 10. Juni 2023 verwandelt das "Elbjazz" den Hamburger Hafen wieder für zwei Tage in einen spektakulären Melting Pot für Live-Musik. Dabei wird der Begriff Jazz nicht als spezifische Genrezugehörigkeit, sondern als Frage der Einstellung verstanden, stilistisch ist das Feld dabei offen. Die musikalische Spannbreite reicht vom Piano-, und Fusion-Jazz über Swing, Funk und Soul über Hip-Hop, zu Pop und Folk. Mit dabei sind u.a. Salomea, The Jakob Manz Projekt, Camilla George, die NDR BigBand & Omar Sosa, Adi Oasis, Jazzkantine, uvm.>> zum Livestream auf ARTE ConcertDie Details zum Line-up werden tagesaktuell auf ARTE Concert und den Social-Media-Kanälen von ARTE Concert veröffentlicht.Die weiteren Festivals im Juni auf ARTE Concert im Überblick:Hellfest | 15.-18. Juni 2023Das Hellfest - auch in diesem Jahr ein Muss für Metalfans! ARTE streamt u. a. die Auftritte von Code Orange, Poesie Zero, Architects, Papa Roach, Gogol Bordello, Beast in Black, Carpenter Brut, Benediction, Testament.Hurricane Festival | 16.-18. Juni 2023Das Line-Up für die Übertragungen wird kurzfristig bekannt gegeben.splash! | 29. Juni - 1. Juli 2023Das Line-Up für die Übertragungen wird kurzfristig bekannt gegeben.Im Juli und August setzt ARTE seine genreübergreifende Festival-Tour fort, mit Livestreams vom Europavox, La Route du Rock, Summer Breeze, Nature One, Jazzopen Stuttgart, Bayreuth Baroque Opera Festival, Festival d'Aix-en-Provence, den Salzburger Festspielen und weiteren Festivals.>> zum Festivalsommer auf ARTE ConcertPressekontakt:Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Maria Flügel | maria.fluegel@arte.tv | +33 3 90 14 21 63presse.arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5528937