Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 8 juin/June 2023) - Tocvan Ventures Corp. (the "Company") has announced that the 5,000,000 common shares it previously received from the sale of the Rogers Creek Property to Cascade Copper Corp. ("Cascade") on April 22, 2022 will be paid to Tocvan shareholders as an in specie dividend in the form of Cascade common shares.

Tocvan's board of directors has set a record date of May 31, 2023 (the "Record Date") for the dividend. The in specie dividend is scheduled to be paid to all Tocvan shareholders who are registered shareholders on the Record Date.

Eligible Tocvan shareholders will receive one Cascade common share for every 7.9852 Tocvan shares they hold at the close of business on the Record Date. Tocvan shareholders will be entitled to a whole number of Cascade common shares, with any entitlement to a fraction of a Cascade common share being rounded down to the nearest whole share. The dividend is expected to be issued in June.

For further information please see the issuer's news release.

Tocvan Ventures Corp. (la « Société ») a annoncé que les 5 000 000 d'actions ordinaires qu'elle avait précédemment reçues de la vente de la propriété Rogers Creek à Cascade Copper Corp. (« Cascade ») le 22 avril 2022 seront payées aux actionnaires de Tocvan comme un dividende en nature sous forme d'actions ordinaires de Cascade.

Le conseil d'administration de Tocvan a fixé une date record au 31 mai 2023 (la « date d'enregistrement ») pour le dividende. Le dividende en nature doit être payé à tous les actionnaires de Tocvan qui sont des actionnaires nominatifs à la date d'enregistrement.

Les actionnaires éligibles de Tocvan recevront une action ordinaire de Cascade pour chaque 7,9852 actions Tocvan qu'ils détiennent à la fermeture des bureaux à la date d'enregistrement. Les actionnaires de Tocvan auront droit à un nombre entier d'actions ordinaires Cascade, tout droit à une fraction d'action ordinaire Cascade étant arrondi à l'action entière inférieure la plus proche. Le dividende devrait être versé en juin.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.

Symbol/Symbole: TOC Ex-distribution Date/Date ex-distribution: Le 30 mai/May 2023 Record Date/Date d'enregistrement: Le 31 mai/May 2023

