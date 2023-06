Rohöl: Die relevanten Marken nach dem Preissturz

Anzeige / Werbung Massiver Widerstand bei 75 US-Dollar im WTI Crude Oil Der Rohöl-Preis ist nach der kriegsbedingten Rallye aus 2022 sogar deutlich unter das Vorkriegsniveau abgesunken. Das langfristige Korrekturziel bei 66 US-Dollar (siehe dazu unsere Analyse vom 13.7.2022 und die darauffolgenden Updates) wurde kürzlich final erreicht. Nun erscheint der WTI-Preis für kurzfristigen, aktiven Handel prädestiniert zu sein. Wir werfen einen Blick auf den Optionsmarkt und sehen dort ein sehr hohes Open Interest für die Marke von 75 US-Dollar. Hierauf lauten die mit Abstand meisten Wetten der Stillhalter, und zwar auf der Call-, wie auch auf der Putseite. 75 Dollar fungieren damit als Widerstand und können kurzfristig als Einstieg für trendkonforme Short-Positionen genutzt werden, aber auch zum Ausstieg aus etwaigen Long-Positionen (sofern vorhanden). Bei 70 Dollar und bei 65 Dollar befinden sich Unterstützungen, die für Long-Einstiege oder Exit Short (falls vorhanden) genutzt werden können. Ein Verweilen in der Range 65 bis 75 Dollar ist bei der gegenwärtigen Ausgangslage am wahrscheinlichsten. Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Enthaltene Werte: XC0007924514

