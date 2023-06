(shareribs.com) New York 08.06.2023 - Der Zubau von Photovoltaik-Kapazitäten in den USA ist im ersten Quartal massiv gestiegen und hat dem Land einen neuen Rekord beschert. Analysten gehen davon aus, dass die Kapazitäten in den nächsten Jahren weiter massiv steigen werden. Wood Mackenzie und die Solar Energy Industries Association haben ihren ersten Quartalsbericht für 2023 veröffentlicht. Demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...