DJ MÄRKTE USA/Fester - Technologiewerte mit Hoffnung auf Zinspause gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen zeigt sich die Wall Street am Donnerstagmittag (Ortszeit). Im Blick steht weiter die Sitzung der US-Notenbank kommende Woche. Hierzu gab es potenzielle neue Erkenntnisse von den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Denn deren Zahl lag um einiges höher als erwartet, womit die Spekulation auf eine Zinspause wieder etwas mehr Nahrung erhielt. Dies treibt vor allem die zinssensitiven Technologiewerte an. Für den Nasdaq-Composite geht es um 0,9 Prozent nach oben. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,2 Prozent auf 33.728 Punkte und der S&P-500 steigt um 0,4 Prozent.

Am Vortag hatte die Zinserhöhung der Bank of Canada die Anleger allerdings daran erinnert, dass die Fed möglicherweise ebenfalls überraschen könnte. Laut der Deutschen Bank preisen die Märkte aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent nach zuvor 19 Prozent einen Zinsschritt durch die Fed am kommenden Mittwoch ein. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause liegt nach den schwachen Arbeitsmarktdaten nun bei 68 Prozent, nach 64 Prozent am Vortag. Die Unsicherheit wird auch dadurch forciert, dass am Dienstag Inflationsdaten anstehen, welche die Fed-Entscheidung noch beeinflussen können.

"Die Entscheidung der Bank of Canada, ihre Zinserhöhungen nach einer Pause von zwei Sitzungen wieder aufzunehmen, und die überraschende Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia um 25 Basispunkte am Vortag haben die Falken unter den Zentralbanken weltweit beflügelt und auch die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve gestärkt", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei der Swissquote Bank.

Anleihen drehen ins Plus - Dollar mit Abgaben

Anleihen drehen nach den wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten ins Plus. Am Vortag hatten sie noch kräftige Renditeaufschläge verzeichnet, gestützt von neuen geldpolitischen Spekulationen nach der Zinserhöhung der kanadischen Notenbank. Die Zehnjahresrendite fällt um 6,3 Basispunkte auf 3,73 Prozent.

Der Dollar zeigt sich mit deutlichen Abgaben. Der Dollar-Index verliert 0,7 Prozent. Teilnehmer verweisen zur Begründung vor allem auf die hohe Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Der Euro notiert um 1,0750 Dollar.

Die Ölpreise geben anfängliche Gewinne wieder ab. Die Preise für WTI und Brent fallen um bis zu 2,0 Prozent. WTI habe seit der Ankündigung der Förderkürzung der Opec+ um weniger 1 Dollar zugelegt und habe in den Tagen vor dem Treffen aufgrund der Prognosen für eine Kürzung nur moderate Gewinne verzeichnet, heißt es von Teilnehmern. "Vielleicht ist die gedämpfte Reaktion gefährlicher als eine Aufwärtsbewegung", so Phil Flynn von Price Futures.

Gamestop-Aktie knickt ein - Tesla legen leicht zu

Bei den Einzelwerten stürzen Gamestop um 19 Prozent ab, nachdem der angeschlagene Videospiele-Händler neben der Vorlage von Geschäftszahlen die Entlassung seines CEO Matt Furlong bekanntgegeben hatte. Seine Aufgaben werden vorerst von Board-Mitglied Ryan Cohen übernommen, einem aktivistischen Investor und Mitbegründer des Tierbedarf-Onlinehändlers Chewy.

Für die Tesla-Aktie geht es um 3,6 Prozent aufwärts. Der US-Elektroautohersteller erwägt einem Zeitungsbericht zufolge den Bau eines E-Auto-Montagewerks in der Nähe der spanischen Stadt Valencia. Dies berichtet die spanische Wirtschaftszeitung Cinco Dias unter Berufung auf ungenannte Quellen. Im Zuge dessen könnte Tesla mehr als 3 Milliarden Euro in der Region investieren, in der Ford bereits ein Werk hat und die Volkswagen-Tochter Powerco eine Batteriefabrik baut.

Semtech springen um 3,4 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hat überraschend auf bereinigter Basis einen Gewinn für sein erstes Geschäftsquartal ausgewiesen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.727,87 +0,2% 62,85 +1,8% S&P-500 4.283,32 +0,4% 15,80 +11,6% Nasdaq-Comp. 13.227,83 +0,9% 122,93 +26,4% Nasdaq-100 14.479,65 +1,2% 176,36 +32,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,51 -5,0 4,56 9,3 5 Jahre 3,87 -7,4 3,94 -13,5 7 Jahre 3,81 -7,2 3,88 -16,2 10 Jahre 3,73 -6,3 3,80 -14,8 30 Jahre 3,90 -4,4 3,95 -6,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Uhr Mi, 17:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0779 +0,7% 1,0711 1,0707 +0,7% EUR/JPY 149,65 -0,2% 149,82 149,67 +6,6% EUR/CHF 0,9704 -0,3% 0,9742 0,9717 -2,0% EUR/GBP 0,8589 -0,1% 0,8607 0,8594 -3,0% USD/JPY 138,85 -0,9% 139,88 139,79 +5,9% GBP/USD 1,2550 +0,9% 1,2443 1,2459 +3,8% USD/CNH (Offshore) 7,1197 -0,4% 7,1470 7,1365 +2,8% Bitcoin BTC/USD 26.720,71 +2,1% 26.361,66 26.377,32 +61,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,08 72,53 -2,0% -1,45 -11,0% Brent/ICE 75,53 76,95 -1,8% -1,42 -9,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 27,09 26,33 +2,9% +0,75 -66,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.966,52 1.940,56 +1,3% +25,96 +7,8% Silber (Spot) 24,20 23,48 +3,1% +0,73 +1,0% Platin (Spot) 1.013,10 1.022,50 -0,9% -9,40 -5,1% Kupfer-Future 3,79 3,76 +0,8% +0,03 -0,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2023 11:58 ET (15:58 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.