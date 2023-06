Emittent / Herausgeber: Metafina GmbH / Schlagwort(e): Delisting/Ankauf

Metafina GmbH: Delisting, Tata Motors Ltd.- ADRs



08.06.2023 / 19:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Metafina GmbH ist auf den Erwerb illiquider Wertpapiere spezialisiert und hat ein Kaufangebot für ADRs von Tata Motors Ltd veröffentlicht.



Im Januar 2023 wurde das ADR-Programm des oben genannten ADR der Tata Motors Ltd. beendet, womit eine Einstellung der Zertifizierung einhergeht. Ein Handel über deutsche Börsen ist seitdem nicht mehr möglich. Ausweislich der FAQ, die auf der Investor Relations-Seite von Tata Motors Ltd. abrufbar sind, werden die ADRs auch nicht mehr an der NYSE und auch an keiner anderen Börse mehr gehandelt.



https://www.metafina.de/kaufangebote/



Dennoch wurde am 06.06.2023 im Rahmen eines Periodic Auction Call eine geringe Anzahl von ADRs an der London Stock Exchange umgesetzt. Inhaber von ADRs sollten daher vor einer Annahme des Angebots prüfen, ob ein Verkauf über eine Börse für Sie möglich ist.



Dieses Angebot richtet sich an Inhaber von ADRs, die Ihre Wertpapiere zum jetzigen Zeitpunkt veräußern möchten, hierzu jedoch anderweitig nicht in der Lage sind. Das Angebot ist freiwillig und Inhaber die das Angebot nicht annehmen bleiben Inhaber ihrer ADRs.



Informationen über die Metafina GmbH und das Kaufangebot können auf der Homepage der Metafina GmbH eingesehen werden:

http://www.metafina.de



Die Metafina GmbH ist ein Wertpapierinstitut i.S.d. WpIG. Sie ist auf den Ankauf illiquider und nicht-börsennotierter Wertpapiere spezialisiert und ermöglicht es Inverstoren Ihre Wertpapiere zur Generierung von Liquidität an die Metafina GmbH verkaufen.



Geschäftssitz der Metafina GmbH ist die traditionsreiche Handelsstadt Hamburg.





Metafina GmbH

Blumenau 44

22089 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 22 63 02 05-01

Fax: +49 (0)40 22 63 02 05-02

info@metafina.de

www.metafina.de







