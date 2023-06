(shareribs.com) Frankfurt / New York 08.06.2023 - Der TecDAX zeigt sich am Donnerstag etwas leichter, doch viele Technologiewerte können zulegen. An der Wall Street legten die Papiere von Tesla kräftig zu, auch AMD und Nvidia erholten sich. Der DAX stieg um 0,2 Prozent auf 15.989 Punkte, gestützt von Continental, Daimler Trucks und Heidelberg Materials. Dagegen gaben Siemens Energy, Symrise und Deutsche ...

