Pyramiden-Analytik (Pyramid), ein führender Anbieter von Geschäftsanalysen und Entscheidungsintelligenz, freut sich bekannt zu geben, dass seine Pyramid Decision Intelligence Plattform in die Marktplatz für Tradewind-Lösungen, DoD's post-competition, leicht zu vergeben, Technologie-Lösung Pitch Videos Umgebung. Das Herzstück von Tradewind, einer Reihe von Werkzeugen und Dienstleistungen des Verteidigungsministeriums, die den Erwerb und die Implementierung von KI/ML-, Digital- und Datenanalyselösungen im Verteidigungsministerium beschleunigen sollen, ist der Tradewind Solutions Marketplace. Tradewind ist im Chief Digital Artificial Intelligence Office (CDAO) des Verteidigungsministeriums angesiedelt.

Datenpipelines und -aufbereitung (mit integriertem maschinellem Lernen), Unternehmens- und Self-Service-Datenanalyse, Dashboarding (mit integrierter KI und Chatbots) und Data Science gehören zu den umfangreichen, fortschrittlichen Analysefunktionen der Pyramiden-Plattform.

Der Tradewind Solutions Marketplace listet die Plattform von Pyramid nun als "Awardable", nachdem sie diese Bewertung erhalten hat. Die Pyramid Decision Intelligence Platform ist eine der Lösungen, die für den Marketplace ausgewählt wurden. Diese Lösungen wurden im Rahmen von Wettbewerbsverfahren bewertet und geprüft, die den Anforderungen der Federal Acquisition Regulation (FAR), der Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) und den Statuten, Richtlinien und Anleitungen, die für die anderen Transaktionsbefugnisse des Verteidigungsministeriums relevant sind, genügen.

Wichtige Punkte

Die Plattform von Pyramid ist jetzt auf der Marktplatz für Tradewind-Lösungen, Die digitale Plattform des Verteidigungsministeriums für die Beschaffung von KI/ML-, Digital- und Datenanalyselösungen.

Das Verteidigungsministerium und die gesamte Verteidigungsindustrie benötigen nach wie vor Low-Code-/No-Code-Lösungen, die fortschrittliche Analysevisualisierungen, maschinelles Lernen, Self-Service-Analysen, natürlichsprachliche Abfragen sowie erweiterte und künstliche Intelligenz bieten.

Die Pyramid-Plattform erhielt Spitzenbewertungen in der Studie des führenden Analystenhauses Gartner 2023 Kritische Fähigkeiten für Analyse- und Business Intelligence-Plattformen Bericht, einschließlich Platz 1 für Business Analyst Use Case, Platz 1 für Augmented Consumer Use Case, Platz 2 für Data Scientist Use Case und Platz 4 für Analytics Developer Use Case.

Bericht, einschließlich Platz 1 für Business Analyst Use Case, Platz 1 für Augmented Consumer Use Case, Platz 2 für Data Scientist Use Case und Platz 4 für Analytics Developer Use Case. Die US Federal Practice von Pyramid wird von einem Team erfahrener Führungskräfte geleitet, darunter Joe Fritsch, Direktor für Bundesverkäufe; Peter Morris, Senior Director für den Partnervertrieb in Nordamerika; Dave Henry, Senior-Vizepräsident, Strategische Allianzen; Russ Cosentino, Regionaler Vizepräsident Vertrieb, Nordamerika, Ost; und Brian McCormac, Senior-Vizepräsident für den weltweiten Vertrieb.

"Die Aufnahme in den Tradewind Solutions Marketplace ist eine bemerkenswerte Anerkennung des Kalibers und der Anwendbarkeit unserer Technologie auf die aktuellen und absehbaren Anforderungen der Militärindustrie. Joe Fritsch, Director of Federal Sales bei Pyramiden-Analytik, erklärt: "Die Pyramiden Decision Intelligence Platform bietet umfassende Funktionen zur Unterstützung der KI/ML-, Digital- und Datenanalyse-Anforderungen von Regierungsbehörden und ermöglicht es ihnen, Entscheidungen schneller und mit mehr Wissen zu treffen."

Im Oktober 2022 wird Pyramid kündigte eine neue Geschäftspraxis an dem US-Bundesmarkt gewidmet, das von Joe Fritsch geleitet wird, und ein strategische Partnerschaft mit Carahsoft, Der vertrauenswürdige Anbieter von IT-Lösungen für Behörden. Diese neue Listung auf dem DoD-Marktplatz hat das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung wichtiger Entscheidungsinformationen für Regierungsbehörden verstärkt.

Andere Regierungsorganisationen, wie das U.S. Department of Veterans Affairs, nutzen bereits die Pyramid Decision Intelligence Platform, die mehr als 50.000 Benutzern erweiterte Analysefunktionen bietet. Diese Plattform unterstützt das VA bei der Verwaltung, Bewertung und Bereitstellung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung für Veteranen in allen VA-Krankenhäusern.

Die Aufnahme von Pyramid in den Tradewind Solutions Marketplace stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Mission des Unternehmens dar, das Wachstum und die optimale Nutzung von datengestützter Entscheidungsintelligenz in großem Umfang durch zivile, militärische und nachrichtendienstliche Organisationen der USA zu unterstützen.

Über Pyramid Analytics

Pyramiden-Analytik ist die nächste Generation der Entscheidungsintelligenz. Die preisgekröntMit der Pyramid Decision Intelligence Platform erhalten Menschen erweiterte, automatisierte und kollaborative Einblicke, die die Nutzung von Daten zur Entscheidungsfindung einfacher und effizienter machen. Die Pyramid-Plattform ist von entscheidender Bedeutung, da sie direkt auf beliebige Daten einwirkt, kontrollierten Self-Service für jedermann ermöglicht und analytische Anforderungen in einer No-Code-Umgebung ohne Datenextraktion, -eingabe oder -duplizierung erfüllt. Damit jeder kluge Entscheidungen treffen kann, kombiniert sie Datenaufbereitung, Geschäftsanalyse und Data Science in einer reibungslosen Plattform. Dadurch werden Business Intelligence und Analysen, von grundlegend bis komplex, strategisch und unternehmensweit. Zeitplan für eine Demo heute.

Pyramiden-Analytik USA ist die amerikanische Abteilung der in Amsterdam ansässigen Pyramiden-Analytik B.V., die auch über regionale Niederlassungen in wichtigen Finanz- und Geschäftszentren wie New York City, London und Tel Aviv verfügt. Unsere Belegschaft ist international, weil Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht durch eine Region begrenzt werden sollten. Zu den Investoren gehören H.I.G. Wachstumspartner, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, und Viola Growth. Mehr Informationen unter Pyramiden-Analytik.

Weitere Informationen zu den Pyramid-Angeboten auf dem Tradewind Solutions Marketplace finden interessierte Regierungsstellen unter https://www.tradewindai.com/ und suchen Sie nach "Pyramiden-Analytik". Eine Registrierung ist erforderlich.

