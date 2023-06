Am 19. Juni werden die Mitglieder der Allianz und die globale akademische Gemeinschaft zusammenarbeiten, um zukünftige Medienstandards und -formate voranzutreiben

DieAllianz für offene Medien (AOMedia) gab heute bekannt, dass es die AOMedia Forschungswerkstatt Europa 2023 in Verbindung mit QoMEX 2023, in Gent, Belgien. Der Workshop der Allianz wird am Montag, dem 19. Juni 2023, von 10:00 bis 21:30 Uhr stattfinden. Der Workshop der Allianz findet zum ersten Mal in Europa statt und bringt eine einzigartige Gruppe von Wirtschaftsgrößen und akademischen Experten auf dem Gebiet der Mediencodecs zusammen. Das vollständige Programm des AOMedia Research Workshop Europe 2023 und die Kurzfassungen der Vorträge finden Sie unter bit.ly/AOMWorkshop.

AOMedia announced today that it will host the AOMedia Research Workshop Europe 2023 in conjunction with QoMEX 2023, in Ghent, Belgium on Monday, June 19, 2023, from 10:00 a.m. to 9:30 p.m. (Graphic: Business Wire)