Cirium hat seine branchenführenden Flugplan-, Flotten-, Flugstatus-, Wetter- und Emissionsdaten mit den satellitengestützten Live-Flugzeugverfolgungsdaten von Aireon für Positionsanalysen und KI der nächsten Generation kombiniert

Die Verknüpfung dieser unterschiedlichen Datensätze ermöglicht ein Lagebewusstsein mit einem völlig neuen Maß an Abdeckung, Granularität und Präzision

Befähigung von Fluggesellschaften, Flughäfen und anderen Akteuren des Luftverkehrs zur Maximierung der Effizienz, Senkung der Betriebskosten und Minimierung von Störungen für Passagiere

Cirium das Unternehmen für Luftfahrtanalysen hat seine langjährige Vereinbarung mit Aireon verlängert, dem Marktführer bei weltraumgestützter Flugzeugverfolgung. Die Vereinbarung sieht vor, dass Cirium Echtzeit- und historische Positionsanalysen von Flugzeugen für ein erweitertes Lagebewusstsein und nachträgliche Analysen anbietet.

Als ausgewählter Partner von Aireon für die Einführung dieser Analysen integriert Cirium seine eigenen branchenführenden Flugplan-, Flotten-, Flugstatus-, Wetter- und Emissionsdaten mit Aireons globaler satellitengestützter Erfassung von Flugpositionen, um einen lückenlosen Datenstrom von Gate zu Gate sicherzustellen.

Die satellitengestützten Positionsdaten von Aireon gewährleisten eine vollständige, weltweite Abdeckung aller modernen Flugzeuge mit ADS-B, einschließlich von Flugzeugen, die in geringer Höhe, über Ozeanen oder Gebirgsregionen fliegen und mit bodengestützten Empfängern nicht zu orten sind.

Die erweiterten Positionsdaten der Flugzeuge verschaffen den Fluggesellschaften einen umfassenden Überblick über ihr gesamtes Streckennetz und helfen dabei, die betriebliche Effizienz zu steigern, den Treibstoffverbrauch zu senken und Störungen für die Passagiere zu verringern.

"Die Kombination der präzisen Positionsdaten von Aireon mit den umfassenden Flugplan-, Flotten-, Flugstatus- und Wetterdaten von Cirium bieten Fluggesellschaften, Flughäfen, Erstausrüstern, Leasingfirmen und anderen Unternehmen, die bisher Schwierigkeiten mit der Integration unterschiedlicher und lückenhafter Datensätze zu überwinden hatten, einen einzigartigen Mehrwert. Die so gewonnenen Erkenntnisse tragen dazu bei, die geschätzte Ankunftszeit (ETA) und die Effizienz von Flugverbindungen zu optimieren, die Verspätungsdiagnose zu verbessern und Informationen zu Rollzeiten zu erweitern", berichtet Jeremy Bowen, CEO bei Cirium.

"Wir sind stolz auf die Kooperation mit Aireon, um erstklassige Positionsanalysen für Flugzeuge zu erstellen und ein Lagebewusstsein mit einem Grad an Granularität und Präzision anzubieten, der bisher nicht realisierbar war."

"Gemeinsam werden Aireon und Cirium eine umfassende, realitätsgetreue Echtzeitansicht eines Fluges von Gate zu Gate ermöglichen. Wir sind sehr erfreut, Teil dieser wachsenden Partnerschaft zu sein und mit Cirium zusammenzuarbeiten, um so der gesamten Branche umfassende Flugzeugpositionanalysen bereitzustellen", kommentiert Don Thoma, CEO bei Aerion.

Nach einer gründlichen Marktanalyse identifizierte Cirium Aireon als führenden Anbieter dieses Segments mit den besten End-to-End-Funktionen für die Erfassung, Abdeckung und Qualität von Daten. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Cirium die präzisesten Positionsdaten mit der jeweiligen ID und Flugnummer des Flugzeugs abgleicht, um die Integration in die Anwendungsfälle der Fluglinien- und Flottenverfolgung zu erleichtern. Zudem werden die Daten mit wichtigen Analysen in Ciriums Core zusammengeführt, darunter Flugzeugauslastung und Flugverlaufsdaten.

Die Echtzeit- und historischen Flugzeugpositionsanalysen von Cirium schaffen einen Mehrwert für alle Stakeholder der Luftverkehrsbranche, darunter Fluggesellschaften, Flughäfen, Luft- und Raumfahrtunternehmen, Versicherer, Leasingfirmen und andere.

Der Zugriff auf die Analysen ist auf mehreren Wegen möglich, die sich nahtlos in die bestehenden Systeme eines Unternehmens integrieren lassen, etwa über einen Live-Stream, eine API, eine Datenbank oder maßgeschneiderte Lösungen.

ADS-B ist eine Technologie und Norm für die Luftverkehrsüberwachung, die darauf basiert, dass Flugzeuge ihre Identität, ihre präzise GPS-Position und andere von Bordsystemen bereitgestellten Informationen übermitteln.

Unübertroffene Flugüberwachungsdaten: Die Positionsdaten von Aireon sind die einzigen heute verfügbaren Flugüberwachungsdaten mit ATS-Klassifizierung. ATS bezieht sich auf die Fähigkeit, zuverlässig und in Echtzeit wichtige Flugattribute wie Position, Höhe und Absicht zu erkennen.

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern. Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Tickersymbole gehandelt: LONDON: REL; Amsterdam: REN, New York: RELX.

Für weitere Informationen verfolgen Sie bitte die Updates zu Cirium auf LinkedIn oder Twitter oder besuchen Sie cirium.com.

Über Aireon

Aireon transformiert die globale Luftfahrtindustrie mit seinem weltraumgestützten Luftverkehrsüberwachungssystem für Flugzeuge mit ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast). Das ADS-B-Datennetzwerk von Aireon ist seit 2019 in Betrieb und hat den globalen Flugsicherungsdienstleistern Zugang zu einem neuen Maß an betrieblicher, sicherheitstechnischer und ökologischer Effizienz verschafft. Nun setzt Aireon diese Luftfahrtüberwachungstechnologien der nächsten Generation ein, um der gesamten Luftfahrtindustrie neue Datenmöglichkeiten bereitzustellen. Um zu erfahren, wie Ihnen die Daten von Aireon helfen können, besuchen Sie www.aireon.com.

