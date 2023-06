HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4405/ Walter Hell-Höflinger ist CEO von Gold & Co und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Anlagemetalle und Fälschungen von Edelmetallen. Wir sprechen über 130 Jahre Familientradition, einen Manager der 5. Generation, einen 360-Grad-Ansatz im Edelmetallgeschäft, die Kilopreise in Euro für Gold und Silber, Stores in Wien 9, Wien 22 und bald auch Wien 3, den Shop, Edelmetallrecycling sowie viele Anekdoten rund um Fälschungen. Walter ist zudem Gemmologe, auch da frage ich nach. Und zum Dukaten gibt es eine ganz besondere Geschichte.https://www.goldundco.at About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at ...

Den vollständigen Artikel lesen ...