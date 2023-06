Vaduz (ots) -Die Abteilung Archäologie im Amt für Kultur öffnet ihre Türen und bietet Interessierten im Rahmen der European Archaeology Days am Freitag den 16. Juni 2023 spannende Einblicke in ihre Werkstätten und Depots. Bei geführten Rundgängen durch das Haus berichten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Ausgrabungen, spannenden Fundobjekten, der akribischen Arbeit in der Restaurierungswerkstatt und den Erkenntnissen anthropologischer Forschungen.Rund 7000 Jahre Menschheits- und Siedlungsgeschichte konnten in über 170 Jahren archäologischer Forschung in Liechtenstein nachgewiesen werden. Zu den frühesten Entdeckungen zählen jene, die nach dem Dorfbrand von 1849 in Schaan stattfanden und zur teilweisen Freilegung des römischen Kastells und der frühmittelalterlichen Kirche St. Peter führten. Unter der Leitung des 1901 gegründeten Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein erlebte die liechtensteinische Archäologie ihre erste Hochblüte. Einige international bekannt Fundorte, wie das Lutzengüetle auf dem Höhenrücken des Eschnerbergs oder der Felskopf der Burg Gutenberg, wurden um die Mitte des 20. Jahrhunderts in Teilbereichen freigelegtArchiv im BodenDurch Baustellen, land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten, Erosion oder illegale Raubgräberei ist unser Kulturerbe akut bedroht. Kann das "Archiv im Boden" nicht erhalten werden, wird es nach aktuellen wissenschaftlichen Standards freigelegt, dokumentiert, geborgen und erforscht. Dies und vieles mehr gewährleistet das Team der Archäologie. Als Teil der Landesverwaltung ist die Archäologie seit 1998 eine eigene Fachstelle und seit 2013 eine Abteilung beim Amt für Kultur mit dem gesetzlichen Auftrag unser materielles Erbe zu schützen.Archäologie für alleFür viele ist das Team Archäologie vor allem auf den Baustellen und Notgrabungen sichtbar. Doch was passiert nachdem die Funde geborgen und die Befunde dokumentiert sind? Wo werden das Fundgut und die Dokumentationen aufbewahrt und welche Arbeitsprozesse durchlaufen sie? Ein grosser Teil des Auftrags führt das Team der Archäologie in den Werkstätten und Depots in Triesen aus. Im Rahmen der European Archaeology Days kann auf geführten Rundgängen Einblick gewonnen werden in die faszinierende Welt der Archäologie. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich überraschen.VeranstaltungsprogrammWer: Amt für Kultur - Abt. Archäologie,Wann: Freitag, 16. Juni 2023, 12:00/13:00/14:00/15:00 UhrWo: Abteilung Archäologie, Messinastrasse 5, 9495 TriesenWas: Führungen durch die Werkstätten und Depots. Aufgrund der begrenzten Platzmöglichkeiten bitten wir um Anmeldung unter archaeologie@llv.li und Bekanntgabe des gewünschten Zeitpunkts (12:00, 13:00, 14:00 oder 15:00 Uhr).Pressekontakt:Amt für Kultur - ArchäologieSarah Leibsarah.leib@llv.liT +423 236 75 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100907882