Keine Entwarnung für die europäische Industrie. Erst gestern hat sich bestätigt, was viele bereits geahnt hatten, die Eurozone ist in eine technische Rezession gerutscht. Das gleiche Schicksal ereilte zuvor schon Deutschland, das immerhin die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union stellt. Die Schwäche der Industrie spiegelt sich derzeit auch in der Nachfrage nach Gas wider. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...