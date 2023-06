Das zähe Ringen um die Marke bei 16.000 Punkten im DAX geht in die nächste Runde. 30 Minuten vor dem Handelsstart notiert der deutsche Leitindex zumindest behauptet. Die Vorgabenseite ist stark: Die US-Börsen haben am Vortag fester geschlossen und in Asien notierten die Märkte ebenfalls im Plus. Der Nikkei gewinnt rund 2 Prozent, in Hongkong steigen die Kurse durchschnittlich um 1 Prozent. Chinas Erzeugerpreise sind im Mai um 4,5 Prozent gesunken. Der Rückgang schürt die Hoffnung auf Stimuli seitens ...

