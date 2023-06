Der DAX handelte am gestrigen Fronleichnam-Donnerstag in einer engen Spanne und legte 0,2% auf 15.990 zu. Rückblick: Wie schon in den vorangegangenen Sitzungen konnte sich der DAX auch gestern nicht über der 16.000er-Barriere behaupten. In einem ruhigen Handel starteten die Kurse zunächst mit leichten Verlusten bei 15.952 Punkten (Vortagsschluss bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...