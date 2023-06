BVB-Aktie nach Bellingham-Wechsel im Fokus - Anleger auf Richtungssuche

Die BVB Aktie befindet sich nach der verpassten Meisterschaft weiterhin auf Richtungssuche. Dennoch kann das Papier der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA im Monat Juni bereits ein Plus von fast fünf Prozent aufweisen. Aus finanzieller Sicht dürfte ein Spielerwechsel für Furore sorgen, auch wenn die personelle Veränderung im sportlichen Sinne als Rückschlag zu bewerten ist.

An Fronleichnam kostet ein Anteilsschein rund 4,32 Euro und damit fast ein halbes Prozent weniger im Vergleich zum Vortag. Jude Bellingham steht vor Wechsel zu Real Madrid - Transfer dürfte mindestens 103 Millionen Euro in die Vereinskassen spülen "Der Spieler Jude Bellingham ("Spieler") steht vor einem Wechsel von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") zu Real Madrid C.F. ("Real Madrid"). Hierüber haben sich die Parteien dem Grunde nach heute verständigt." Dies hatte BVB am Mittwoch gegenüber seinen Aktionären mitgeteilt.

Demnach seien die vertraglichen Details noch abzustimmen und zu dokumentieren, hieß es weiter. Indes stehe die Realisierung des Transfers noch "unter dem Vorbehalt der ordnungs- und fristgemäßen Abwicklung gemäß den Bestimmungen des Fifa Transfer Matching Systems."

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

