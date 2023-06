Solange die Anleger nicht wissen, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche zumindest mal eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus einlegt oder nicht, legen sie eben an der Börse eine Pause ein. Impulslos plätschert der Deutsche Aktienindex weiter vor sich hin, ohne große Bewegungen in die eine oder andere Richtung. Die 16.000er Marke wirkt dabei wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...