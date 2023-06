Hannover (www.anleihencheck.de) - Nächste Woche steht die nächste FED-Sitzung an und der internationale Rentenmarkt diskutiert und spekuliert über weitere (zusätzliche) Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank, so die Analysten der Nord LB.Und auch rechtsseitig des Atlantiks sei es ähnlich. Nachdem in den vergangenen Wochen zwei weitere Zinserhöhungen der EZB vom Markt eskomptiert gewesen seien, würden die unerwarteten Zinserhöhungen der Bank of Canada und Bank of Australia die Anleger ins Zweifeln bringen. Offensichtlich sei ein Muster erkennbar. Die weltweiten Staatsanleihemärkte hätten in den letzten Tagen in der Konsequenz einen Ausverkauf erfahren. Was wäre, wenn die bisher vorherrschende Meinung einer anstehenden Zinspause der weltweit großen Notenbanken revidiert werden müsse? ...

