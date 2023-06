Linz (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung hat im Euroraum im Mai mit 6,1% bereits deutlich nachgelassen (in einigen Staaten mehr - in anderen weniger), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aktuelle Konsumentenumfragen der EZB würden ein optimistisches Bild zeigen. Die Erwartung über die Inflation sei von 5% im März auf 4,1% gesunken (Aussicht auf die nächsten zwölf Monate). Dennoch möchte die EZB weiterhin an ihrer Zinserhöhungstaktik festhalten. Ökonomen würden für die nächste Sitzung kommende Woche (15. Juni) mit einer weiteren Erhöhung um 0,25% auf 4,00% rechnen. ...

