Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Automobilzulieferer Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN XS2630117328/ WKN A351PU) mit 750 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Die Fälligkeit sei am 01.06.2028, während der Laufzeit werde ein Kupon von 4% gezahlt. Die Zinszahlung erfolge jährlich, erstmalig am 01.06.2024. Der Mindestbetrag liege bei 1.000 Nominalen und entspreche der kleinsten handelbaren Einheit. S&P vergebe für Continental ein BBB-Rating mit stabilem Ausblick. (News vom 07.06.2023) (09.06.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...