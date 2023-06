Eine der besten Nickelaktien: Batteriemetallaktie, die sich im prognostizierten "Rohstoff-Superzyklus" äußerst gut entwickeln dürfte

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

das elementare Metall Nickel ist ein sehr begehrtes Gut. Wie bei anderen in der Fertigung verwendeten Materialien sind auch die Nickelpreise während der Pandemie überdurchschnittlich stark gestiegen. Die Preise sind zwar von ihren Allzeithochs Anfang 2022 gesunken, haben sich aber seit Anfang 2019 immer noch fast verdoppelt.

Nickel ist ein immer wichtigerer Bestandteil vieler Arten von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge.

Kein Wunder also das Nickel mit einem extremen Angebotsmangel konfrontiert ist, während die Nachfrage auf dem Markt für Elektrofahrzeugbatterien und Energiespeicher wie nie zuvor ansteigt.

Elektrofahrzeugbatterien benötigen für die Herstellung von Kathoden (dem negativ geladenen Teil einer Batterie) nahezu reines Nickel. Da die Produktion von Elektrofahrzeugen rasch zunimmt, könnte Nickel im nächsten Jahrzehnt eine der wichtigsten Rohstoffinvestitionen sein.

Branchenbeobachter sagen voraus, dass die Nickelnachfrage innerhalb des Jahrzehnts um das bis zu Vierzehnfachen steigen wird. Die Angebots-/Nachfragekennzahlen für Nickel sind besonders schlecht, da die Nachfrage voraussichtlich bereits im nächsten Jahr das Angebot übersteigen wird.

Quelle: Statista

Der Grund dafür, dass das Angebot so erschöpft ist, liegt darin, dass seit dem Preisverfall des Metalls im Jahr 2007 nur sehr wenig neue Nickelressourcen erschlossen wurden.

Vor diesem Hintergrund ist präsentieren wir Ihnen heute eine Nickelaktie, die Sie in unbedingt Betracht ziehen sollten:

ISIN:CA13515Q1037 - WKN: A2P0XC

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) hat gerade eine erstklassige Nickelsulfidressource entdeckt. Die Qualität des Nickels und ihr idealer nordamerikanischer Standort dürften die Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien aufhorchen lassen!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) bohrt aktiv und veröffentlichte in der letzten Woche hochgradige Ergebnisse seines Optionskonzessionsgebiets Texmont:

Canada Nickel durchschneidet weiterhin hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung im Texmont-Projekt

Bei den Ergebnissen handelt es sich um die letzten Ergebnisse des 39-Bohrlöcher-Programms, das im Winter 2022-2023 bei Texmont durchgeführt wurde.

Höhepunkte

Die Untersuchungsergebnisse der letzten 11 Bohrlöcher bestätigen eine anhaltende hochgradige oberflächennahe Mineralisierung innerhalb mächtiger mineralisierter Abschnitte

Sieben von 11 Löchern durchschnitten Nickelgehalte > 1 % und alle 11 Löcher durchschnitten Nickelgehalte > 0,5 %.

Bohrloch TXT23-39 durchschnitt 3,0 Meter mit 2,31% Nickel innerhalb von 15,0 Metern mit 0,83% Nickel innerhalb von 90,0 Metern mit 0,34% Nickel, beginnend bei 12 Metern

Das Bohrloch TXT23-36 durchschnitt 3,0 Meter mit 2,34% Nickel innerhalb von 12,0 Metern mit 1,06% Nickel innerhalb von 96,5 Metern mit 0,36% Nickel, beginnend bei 4,5 Metern

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, kommentierte die herausragenden Ergebnisse wie folgt:

Diese jüngsten Untersuchungsergebnisse bestätigen unsere These von oberflächennahen hochgradigen Abschnitten innerhalb mächtiger mineralisierter Abschnitte, die das Potenzial für eine kurzfristige Tagebauproduktion in kleinerem Maßstab unterstützen. Wir freuen uns darauf, noch in diesem Jahr eine erste Ressource und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA") für Texmont vorzulegen, da das kurzfristige Produktionspotenzial in hohem Maße das Potenzial unserer groß angelegten Crawford- und regionalen Nickelsulfidprojekte ergänzt.

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) hat darüber hinaus vor kurzem eine weitere Entdeckung gemacht, die eine größere Anbaufläche und ein höheres Kohlenstoff-abscheidungspotenzial aufweist als das Vorzeigegrundstück Crawford!

Canada Nickel meldet neue Entdeckung auf dem Grundstück Mann Northwest und gibt aktuelle Informationen zu den regionalen Bohrungen bei Midlothian und Sothman bekannt

Ende Mai gab Canada Nickel die Untersuchungsergebnisse des zu 100 % unternehmenseigenen Grundstücks Sothman 70 Kilometer südlich von Timmins, Ontario, des Grundstücks Midlothian, auf das eine Option besteht, sowie die ersten Bohrergebnisse der ersten vier Bohrlöcher auf dem Grundstück Mann Northwest, auf das eine Option besteht, bekannt.

Höhepunkte

Die ersten vier Bohrungen bei Mann Northwest durchschnitten mehrere hundert Meter lange Abschnitte mit mineralisiertem Peridotit und Dunit

Lange, oberflächliche mineralisierte Abschnitte, die sowohl bei Sothman als auch bei Midlothian gemeldet wurden

Midlothian ergab 343 Meter mit 0,28% Nickel, beginnend bei 2 Metern

Sothman ergab 319 Meter mit 0,29% Nickel, beginnend bei 15 Metern in der East Zone

Hochgradige Mineralisierung bei Sothman innerhalb größerer mineralisierter Abschnitte bestätigt

1,28% Nickel über eine Kernlänge von 5,3 Metern aus 58,7 Metern, innerhalb von 192 Metern mit 0,31% Nickel in der Zone West

Werfen wir nun einen Blick auf das…

Nickelprojekt Crawford nördlich von Timmins, Ontario

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) erwarb das Projekt im November 2019 vom Mineralexplorationsunternehmen Noble Mineral Exploration.

Das Crawford-Projekt wird voraussichtlich zu den fünf größten Nickelsulfidbetrieben der Welt gehören und Nickel an Hersteller von Edelstahl- und Elektrofahrzeugbatterien liefern.

Der Prozess würde den Tagebau an einem Standort 42 Kilometer nördlich von Timmins im Timmins-Cochrane Mining Camp im Nordosten von Ontario beinhalten.

Die Infrastruktur umfasst eine Verarbeitungsanlage sowie ein Strom- und Transportsystem. Das Crawford-Projekt ist über den Provincial Highway 655 zugänglich. Ein 13,2 Kilometer langer Abschnitt des Highways muss neu ausgerichtet werden, wenn er über die Grubenhülle führt.

Für das Projekt soll ein 20 Kilometer langer Gleisanschluss entwickelt werden, der die Verarbeitungsanlage versorgt. Der Gleisanschluss wird an die Gleislinie von Glencore Kidd Operations angeschlossen.

Der Strom für die Phasen eins und zwei des Projekts wird über eine 2,5 Kilometer lange Freileitung bezogen, die mit den bestehenden H6T- und H7T-Übertragungsleitungen des Provinzversorgers Hydro One verbunden ist.

In Phase drei wird eine neue 38 Kilometer lange 230-Kilovolt-Freileitung gebaut, die an eine bestehende Übertragungsleitung in Timmins angeschlossen wird. Die Leitung wird an eine neue 120-Kilovolt-Umspannstation und sechs Haupttransformatoren angeschlossen, die in der Nähe der Verarbeitungsanlage installiert werden.

Oberflächenwasserspeicher am Absetzbecken und Grundwasserbrunnen liefern Frisch- und Ergänzungswasser. Das aus dem Abraumlager aufbereitete Wasser wird verwendet, um einen beträchtlichen Teil des Wasserbedarfs für den Betrieb der Mine zu decken.

Im Jahr 2020 wurde von Canada Nickel mit Mattagami First Nation und Matachewan First Nation eine Absichtserklärung bezüglich der Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem Projekt unterzeichnet.

Die Machbarkeitsstudie für das Projekt läuft derzeit und soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Die geschätzte Minenlebensdauer des Projekts beträgt 25 Jahre.

Das Minenplandesign von Crawford sieht den Abbau von 2.794 Megatonnen Erz während der Lebensdauer der Mine vor, einschließlich zwei Jahre Vorabraum vor der Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage.

Die Prozessanlage für das Projekt wird in drei Phasen entwickelt. Phase eins der Entwicklung umfasst eine Verarbeitungskapazität von 42.500 Tonnen pro Tag, die in Phase zwei auf 85.000 Tonnen pro Tag erhöht wird. Phase drei wird eine sekundäre Zerkleinerung, eine dritte Kugelmühle und weitere nachgelagerte Kapazitäten hinzufügen, um die Verarbeitungskapazität auf 120.000 Tonnen pro Tag zu erhöhen.

Die Bergbauflotte wird kleine Baggerbagger, 40-Tonnen-Sattelschlepper, mittelgroße Hochlöffelbagger, 90-Tonnen-Muldenkipper, 290-Tonnen-Muldenkipper und elektrisch angetriebene Hochlöffelbagger umfassen.

Erfahrenes Management

Das Management und der Vorstand von Canada Nickel bestehen aus Personen mit Erfahrung in den Bereichen Bergbaubetrieb, Finanzen und Nachhaltigkeit. Für ein so kleines Unternehmen spricht die Qualität seines Teams für die Attraktivität des Projekts und der Aussichten von Canada Nickel.

Ein paar Details zu wichtigen Mitgliedern des Teams:

Mark Selby , Vorsitzender, CEO und Direktor:

Zuvor war er Präsident und CEO von RNC-Minerals (Royal Nickel Corporation), wo er ein Team leitete, das erfolgreich über 100 Millionen US-Dollar einsammelte und das Dumont-Nickel-Kobalt-Projekt von der anfänglichen Ressource zu einem vollständig genehmigten, baureifen Projekt entwickelte.

Christian Brousseau, Projektleiter

Über 6 Jahre als Projektleiter für das Dumont-Nickel-Projekt.

Wendy Kaufman , CFO

Abschluss eines 4-Milliarden-Dollar-Finanzpakets für Cobre Panama bei Inmet Mining, einem der größten Finanzierungspakete, die von einem mittelständischen Bergbauunternehmen geschnürt wurden.

Steve Balch , VP-Exploration

32 Jahre Erfahrung in der Geophysik. Arbeitete sechs Jahre lang bei Inco im Sudbury Basin und in Voisey's Bay.

Pierre-Philippe Dupont , Vizepräsident für Nachhaltigkeit

Zehn Jahre lang arbeitete er mit RNC-Mineral zusammen und leitete erfolgreich die Bemühungen zur Genehmigung des groß angelegten Dumont-Nickel-Projekts mit breiter Unterstützung der örtlichen Gemeinde und Interessengruppen der First Nation.

Zu den Direktoren des Unternehmens gehören zwei Mitglieder mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit in der Bergbauindustrie sowie der CFO von Agnico Eagle Mines (Markkkapitalisierung 11,5 Milliarden US-Dollar).

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Eine Batteriemetallaktie, die sich im prognostizierten "Rohstoff-Superzyklus" äußerst gut entwickeln dürfte

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) verfügt über eine der besten Nickelsulfidressourcen der Welt und dürfte vom steigenden Nickelverbrauch und den steigenden Preisen profitieren, da die Nachfrage nach Nickel das Angebot übersteigt.

Das Unternehmen befindet sich in einer günstigen Region, verfügt über einen Plan für eine umweltschonende Gewinnung und verfügt über ein Management mit Erfahrung darin, Nickelminen produktionsbereit zu machen.

Darüber hinaus ist Canada Nickel (WKN: A2P0XC) finanziell sehr gut aufgestellt da das Unternehmen im Februar eine 24-Millionen-Dollar-Investition von Anglo American erhalten hat. Anglo American besitzt 9,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis.

Wie Sie sehen, ist Canada Nickel (WKN: A2P0XC) gut positioniert, um die nächste Generation von Nickel zu liefern - ein großes, skalierbares Nickelangebot für Edelstahl- und EV-Märkte.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.canadanickel.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

