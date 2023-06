Nicola Virzi ist Sales Director DACH bei FRISS. Seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann hat er bei der R+V Versicherung abgeschlossen. Etwas später folgte der Betriebswirt an der Wirtschaftsakademie Blieskastel.FRISS ist ein niederländisches Softwareunternehmen, das datengestützte Softwarelösungen zur Risiko- und Betrugserkennung im Versicherungsbereich anbietet. FRISS existiert seit 15 Jahren und ist Marktführer in dieser Sparte.Was macht FRISS?Nicola Virzi erklärt die Rolle von FRISS so: Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...