Ein gutes Signal: Die Deutsche Konsum REIT-AG stellt sich am 13. Juli 2023 den Fragen der Aktionäre auf einer Präsenz-Hauptversammlung - Versammlungsort ist das Ludwig Erhard Haus in Berlin. Beachtlich findet boersengefluester.de das insofern, weil das auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Unternehmen zuletzt etliche Meldungen im Köcher hatte, die zumindest erklärungsbedürftig sind: Vom schwelenden Verfahren über den ... The post Deutsche Konsum REIT: "Mehr Power für den Einkauf guter Objekte" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...