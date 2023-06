Eine Gewinnwarnung des britischen Chemieunternehmens Croda hat am Freitag die gesamte Branche belastet. Die Papiere von Croda brachen in London um mehr als zehn Prozent ein; der Stoxx Europe 600 Chemicals fiel am Ende des europäischen Branchentableaus um 1,1 Prozent. Die exponentielle 200-Tage-Linie, Gradmesser für den längerfristigen Trend, wackelt wieder.Laut Croda hielten sich zuletzt die Kunden im Geschäft mit Zusätzen etwa für Kosmetik und Putzmittel weiter zurück und bauten immer noch Lagerbestände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...