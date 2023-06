Linz (www.anleihencheck.de) - Im Gegensatz zum amerikanischen Pendant hat die Kanadische Zentralbank (BoC) bereits sehr früh (4,5% seit Januar 2023) auf Zinspause umgeschaltet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach kontinuierlichen Rückgängen in den letzten Monaten habe jedoch ein leichter Anstieg der Inflation im Mai (von 4,3% auf 4,4%) zuletzt für eine kleine Überraschung gesorgt. Die Erwartungshaltung einiger Marktteilnehmer über einen zumindest kleinen Zinsschritt für die Sitzung am Mittwoch habe sich bestätigt - Die Bank of Canada habe überraschend den Leitzins um 0,25% auf 4,75% erhöht. Damit dürften positive Erwartungen im heutigen Arbeitsmarktbericht vorweggenommen worden sein. Im Kursverlauf EUR/CAD sei die Zinserhöhung durch die Bewegung (1,5100 auf 1,4300) in den letzten Wochen schon eingepreist worden. (09.06.2023/alc/a/a) ...

