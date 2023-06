Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten halten sich Marktteilnehmer mit Engagements zurück, was mit dem gestrigen Feiertag, einem dünnen Datenkalender und den anstehenden Notenbanksitzungen in der kommenden Woche zu erklären ist, so die Analysten der Helaba.Beteuerungen der EZB, dass es im Kampf gegen die hohe Inflation noch kein Ende der Zinserhöhungen geben könne, hätten am Markt kaum Widerhall gefunden. Der Rentenmarkt setze seine Konsolidierung fort. Derweil könne der Euro profitieren, denn in den Geldmarktfutures seien mindestens zwei weitere Zinserhöhungen der EZB bis zum Herbst bereits eskomptiert und bei der FED werde verstärkt auf eine Pause gewettet. Am Aktienmarkt seien die Kursschwankungen vergleichsweise gering. ...

