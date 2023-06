Die Impfstoffhersteller BioNTech, Pfizer und Moderna sehen sich einer neuen Klage gegenüber. Das Biotech-Unternehmen Promosome hat die Unternehmen verklagt. Der Vorwurf: Die Impfstoffriesen sollen bei der Entwicklung ihrer Coronaimpfstoffen Patente von Promosome verletzt haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.Die drei Impfstoffhersteller hätten die von Promosome entwickelte Technologie kopiert, die es ermöglicht, mRNA in so kleinen Dosen herzustellen, dass sie sicher und wirksam in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...