Der Cyber-Security-Spezialist Palo Alto Networks schafft den Sprung in die Königsklasse der amerikanischen Aktien. Denn in knapp zwei Wochen wird das Unternehmen in den S&P 500 aufgenommen. Damit wäre dann Palo Alto Bestandteil eines der am meisten gecoverten bzw. nachgebildeten Indizes der Welt. Aber auch so hat das Unternehmen weiterhin eine attraktive eigene Story zu bieten. Dies insbesondere auch aus dem Umstand heraus, dass man für sehr verschiedene Sicherheits-Anforderungen entsprechende Lösungen anbietet - in der Hauptsache auf Basis eines Plattformsystems in der Cloud. Das dürfte ein großer Wettbewerbsvorteil sein. Nach (nicht repräsentativen) Umfragen bevorzugen rund zwei Drittel der befragten Unternehmen bei ihren eigenen Cyber-Security-Strategien Plattform-Angebote bzw. arbeiten auf deren Nutzung hin.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 23/2023.