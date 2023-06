NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Perspektiven für mittelgroße EU-Gesundheitswerte seien positiv, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Evotec habe zahlreiche Wachstumsquellen. Die Nachfrage nach den Angeboten des Wirkstoffforschers für Pharmakonzerne bleibe trotz der jüngsten Cyber-Attacke stark./mis/jha/

