Die Aktie von Evotec gönnt sich nach der starken Aufwärtsbewegung in den vergangenen Tagen zum Wochenschluss eine Verschnaufpause. Auf Tradegate notiert das Papier um die Mittagszeit 2,4 Prozent im Minus bei 22,74 Euro. Seit dem Tief Anfang Mai bei 15,38 Euro konnte die Aktie aber auch zwischenzeitlich mehr als 50 Prozent zulegen.Unterstützung erhält die Aktie derzeit neben starken Kooperationsmeldungen von der bevorstehenden Rückkehr in den MDAX am 19. Juni. Zudem äußerten sich gleich mehrere Analysten ...

