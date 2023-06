Die Telekom-Aktie hat innerhalb von zwei Monaten rund 20 Prozent an Wert verloren. Hauptgrund dafür ist, dass Amazon in der vergangenen Woche ankündigte, seinen Prime-Kunden in den USA einen günstigen oder möglicherweise sogar kostenlosen Mobilfunktarif anbieten zu wollen. So sollten Anleger nun reagieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...