© Foto: Adobe Stock



Die Gewinnwarnung des britischen Chemieunternehmens Croda hatte am Freitag einen negativen Einfluss auf die gesamte Branche.

Die Aktien von Croda brachen in London um über zehn Prozent ein, während der Stoxx Europe 600 Chemicals Index um 1,1 Prozent am Ende der europäischen Branchenübersicht zurückging. Die 200-Tage-Linie, ein Indikator für den längerfristigen Trend, geriet ins Wanken.



Croda gab bekannt, dass die Kunden im Bereich der Zusatzstoffe für Kosmetik und Reinigungsmittel in letzter Zeit zurückhaltender waren und immer noch ihre Lagerbestände abbauen. Darüber hinaus haben sich die Geschäfte mit der Pharmaindustrie und Agrarchemikalien zwar zu Beginn des Jahres gut entwickelt, sind aber in letzter Zeit aufgrund der Kaufzurückhaltung der Kunden verschlechtert.



Croda erwartet weiterhin einen Abbau der Lagerbestände in den Industriesektoren sowie in den verbrauchernahen Endmärkten sowie eine nachlassende Entwicklung im Pflanzenschutzgeschäft.



In einer ersten Reaktion betrachtete Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research alle Bereiche des breit aufgestellten Unternehmens als Ursache für den schwächeren Gewinnausblick. Während die Schwäche im Pharma-Bereich nicht überraschend sei aufgrund des Wegfalls von COVID-19-bezogenen Einnahmen, gebe die Agrar-Schwäche im Bereich Pflanzenschutzmittel Anlass zur Sorge - insbesondere für die gesamte Agrarbranche.

Die enttäuschenden Quartalszahlen von Croda hinterließen entsprechend negative Auswirkungen in der gesamten Branche. Im Dax verzeichnete der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise den größten Verlust von über drei Prozent, während in der Schweiz die Aktien des Konkurrenten Givaudan unter Druck gerieten.

Bayer und BASF, zwei Hersteller von Agrarchemikalien, gehörten ebenfalls zu den größten Verlierern im Dax, ebenso wie die Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag.

Im MDax verzeichneten der Düngerhersteller K+S sowie die Chemieunternehmen Evonik, Lanxess und Wacker Chemie Verluste von bis zu 1,8 Prozent und befanden sich damit am Ende der Rangliste.