STUTTGART (IT-Times) - Der Automobilhersteller Mercedes-Benz Group will in den USA im Bereich autonomes Fahren weitere vorankommen und hat nun eine Genehmigung in Kalifornien erhalten. Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000) verkauft in Kalifornien als erster Hersteller eigene Fahrzeuge mit automatisiertem...

Den vollständigen Artikel lesen ...