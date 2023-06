General Motors baut Kooperation mit Tesla für ein standardisiertes Ladenetz aus

Werbung







Nach Ford verkündete nun der größte US-amerikanische Autobauer intensivere Zusammenarbeit mit Tesla und die Integration einer einheitlichen Steckerarchitektur.



Große Pläne schmiedet aktuell Mary Barra, CEO und Chairperson von General Motors, im Kontext der Elektromobilität. Im Zuge der jüngsten Veröffentlichung äußerte sich Barra mit klaren Plänen für eine "all-electric future". Besonders im Hinblick auf die Ladesäuleninfrastruktur seien wichtige Schritte geplant, die zeitnahe Expansion des Ladenetzes voranzutreiben. Ab 2024 stehe den Fahrern von GM-Elektrofahrzeugen somit das Tesla Supercharger Netzwerk zur Verfügung, das zurzeit besonders in Hinblick auf schnelles Laden den Markt anführt.



Der Kunde steht im Mittelpunkt:



Ziel der Kooperation sei der Prozess einer Vereinheitlichung von Ladesäulen in den Vereinigten Staaten hin zu einem einzigen nationalen Ladestandard, so Barra. Ab 2025 werde in allen elektrisch angetriebenen Fahrzeugen Ladetechnik auf Basis des North American Charging Standard (NACS) verbaut werden.



Auch auf der digitalen Ebene werden die Weichen dafür gestellt. Der "Ultium Charge 360" Plan soll ein breites, diversifiziertes Lade-Ökosystem für Verbraucher bereitstellen. Bereits heute sind 13.000 Gleichstrom-Schnellladesäulen in der App vernetzt, über 5.000 weitere sollen in Zusammenarbeit mit der Pilot Company und EVgo dazukommen.















Reiseplanung mit dem E-Auto: Nicht ohne Künstliche Intelligenz



