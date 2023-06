Wie bereits mitgeteilt, haben sich einige heimische Banken für ein gemeinsamens Zeichnungstool, genannt FirstPlace, zusammengetan. Nun erfolgt die 1. Transaktion. Wie die Wiener Privatbank in ihrem Newsletter bekanntgibt, emittiert das Tourismusunternehmen EPH Group AG eine Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 10 Prozent p.a. Das Volumen soll bei 50 Mio. Euro liegen, die Laufzeit geht bis 2030, die Kuponzahlungstermine erfolgen monatlich jeweils am Monatsende, beginnend mit 31.07.2023, wie der EPH-Website zu entnehmen ist. Die EPH Group AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorwiegend für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen ...

