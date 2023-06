Die Gerresheimer-Aktie hat eine kurze Verschnaufpause eingelegt, die AlsterResearch zum Anlass nimmt, die Ausrichtung des Unternehmens auf Biopharmazeutika zu beleuchten, was in den letzten Jahren das Hauptinvestitionsfeld von Gerresheimer war. In diesem Zusammenhang wird GLP-1 (glucagon-like peptide), ein Wirkstoff zur Behandlung von Diabetes und Adipositas, mittel- bis langfristig eine Schlüsselrolle für das Wachstum von Gerresheimer spielen. Die neu auf den Markt gebrachten GLP-1-Präparate Mounjaro (Eli Lilly) und Wegovy (Novo Nordisk) verzeichnen eine sprunghaft ansteigende Nachfrage, und es wird erwartet, dass der Markt bis zum Ende des Jahrzehnts ein Volumen von 50 Mrd. USD erreichen wird. Die Analysten von AlsterResearch gehen davon aus, dass Gerresheimer davon überproportional profitieren wird, weshalb AlsterResearch die mittel- und langfristigen Prognosen anhebt und die Analysten von AlsterResearch zu einem neuen Kursziel von EUR 127,00 (alt EUR 84,00) kommen. Sie stufen von HALTEN auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG





