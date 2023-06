Der erst vor wenigen Tagen präsentierte Mercedes-Benz eCitaro fuel cell wird ab Ende dieses Jahres in Norditalien zum Einsatz kommen. Der ÖPNV-Betreiber SASA hat neun Exemplare der 18 Meter langen Gelenkbus-Variante des Elektrobusses mit Brennstoffzelle-Range-Extender geordert. Diese will SASA in Südtirol - konkret zwischen Meran und Bozen - einsetzen. Die Auslieferungen sollen zwischen Ende 2023 ...

